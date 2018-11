EK:n uusi puheenjohtaja Pekka Lundmark sanoo tupojen olevan ohi ja liittojen päättävän – huolia ovat ilmastonmuutos ja työn murros

Ossi Rajala

EK:n edustajisto päätti keskiviikkona valita Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin uudeksi Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallituksen puheenjohtajaksi ensi vuodelle. Hallituksen puheenjohtajana on toistaiseksi Elisa Oyj:n toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, kunnes Lundmark aloittaa 1. tammikuuta 2019.

Lundmark korosti valintansa jälkeen, että tulopoliittiset kokonaisratkaisut eli tupot sekä keskitetyt työmarkkinaratkaisut ovat ohi. Tupo oli kolmikannan eli työnantajakeskusjärjestöjen, työntekijäkeskusjärjestöjen sekä Suomen hallituksen tekemä sopimus työmarkkinoita koskevista ratkaisuista.

Keskitetyssä ratkaisussa olivat mukana työmarkkinakeskusjärjestöt. Nykyisin alakohtaiset liitot neuvottelevat omista ratkaisuistaan. Lundmarkin mukaan ensimmäisen liittokierroksen tulos oli rohkaiseva ja liittokierrokset ovat pysyvä ratkaisu.

– Tupot ja keskitetyt ratkaisut ovat mennyttä aikaa. Työmarkkinoilla tarvitaan nopeutta ja ketteryyttä. Paikallista sopimista on edistettävä. Teknologian kehittyminen aiheuttaa työn murrosta, jossa työpaikkoja katoaa, mutta myös syntyy. On huolehdittava siitä, että uudet työpaikat syntyvät Suomeen, Lundmark sanoo.

Lundmarkin toivoo työmarkkinoille joustavuutta ja lainsäädännön suitsivan entistä enemmän poliittisia lakkoja ja laittomia työtaisteluja työrauhan turvaamiseksi.

– Meidän olisi päästävä samalle tasolle kilpailijamaiden kanssa ja saatava työrauhaa koskeva lainsäädäntö pohjoismaiselle tasolle, hän kertoo.

EK julkisti keskiviikkona vaalitavoitteikseen muun muassa sen, että laittomaan työtaisteluun osallistumisen sanktioita korotetaan, suhteettomat tukityötaistelut kielletään ja poliittisille työtaisteluille on asetetaan lakiin kirjatut rajat.

Ilmastonmuutos haaste

Lundmark nosti työn murroksen lisäksi ilmastonmuutoksen keskeiseksi tulevaisuuden haasteeksi. Hän painotti ratkaisujen hakemista niin Suomessa kuin maailmalla, jotta koko maailma olisi hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

– Se on kova tavoite, muttei mahdoton. Päästövähennyksiä tarvitaan nopeammin ja enemmän kaikilta. Muutos on meille kaikille haastava, mutta se tarjoaa Suomelle ja suomalaisille yrityksille myös mahdollisuuksia puhtaiden ratkaisujen tarjoajana. Meidän on myös pidettävä huolta metsistä ja soista hiilinieluina, Lundmark puhui.

Lundmark ei eritellyt määriä hiilinieluille tai hakkuumäärille, joista on tullut Suomen politiikassa pieni kiistelyn aihe.