EK:n hallituksen johtoon Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark

Elinikeinoelämän keskusliiton EK:n edustajisto valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Fortumin toimitusjohtajan Pekka Lundmarkin. Varapuheenjohtajiksi valittiin Rukakeskuksen / Pyhätunturin hallituksen puheenjohtaja Kari Jussi Aho ja Keskon pääjohtaja Mikko Helander. Aho jatkaa edelleen myös EK:n Yrittäjävaltuuskunnan puheenjohtajana.

Lundmark on toiminut Fortumin toimitusjohtajana syyskuusta 2015 alkaen. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa toimitusjohtajana Konecranesissa ja Hackmanilla. EK:n hallituksessa Lundmark on ollut varapuheenjohtajana vuosina 2011–2012 ja jäsenenä 2017–2018.