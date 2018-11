Otavasta tuli Alma Median suurin omistaja

Kustannusosakeyhtiö Otava on tänään tehdyllä kaupalla lisännyt merkittävästi omistustaan Alma Media Oyj:ssä. Kaupan seurauksena Otavasta tuli suurin omistaja Alma Mediassa noin 29 prosentin omistusosuudella.

Osakkeet myi Ilkka-Yhtymä Oyj, jolle jää kaupan jälkeen hieman alle 11 prosentin omistusosuus Alma Mediassa.

– Kaupan myötä Alma Mediasta tulee Otavalle strateginen vähemmistösijoitus. Yhtiöllä on vahva asema suomalaisessa mediakentässä ja se on löytänyt uusia ansaintamalleja printtiliiketoiminnan laskiessa. Alma Media on lisäksi saavuttanut mielenkiintoisen aseman markkinapaikkaliiketoiminnoissa Suomessa ja rekrytointipalveluissa kansainvälisesti. Kauppa on Otavalle merkittävä investointi. Uskomme Alma Median kehityspotentiaaliin ja kilpailukykyyn, toteaa Otava Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henrik Ehrnrooth tiedotteessa.

Tehty kauppa ei tiedotteen mukaan vaikuta Otavan tai Alma Median operatiiviseen liiketoimintaan.