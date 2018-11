Turkulainen hissiyhtiö Amslift yhdistää voimansa hyvinkääläisen Cibes Hissien kanssa

Turkulainen hissiyhtiö Amslift ja hyvinkääläinen Cibes Hissit ovat yhdistäneet toimintansa. Cibes Hissit Oy on ostanut Amslift Oy:n koko osakekannan.

Vuonna 1997 perustettu Amslift toimittaa jälkiasennushissejä olemassa oleviin rakennuksiin, hissejä uudisrakennuksiin sekä tavara-, auto- ja potilashissejä. Cibes Hissien tuotevalikoimaan kuuluvat porras- ja tuolihissit, tasonostimet ja henkilöhissit yksityisiin ja julkisiin tiloihin.

Yritykset uskovat väestön vanhenemisen ja kymmenien tuhansien hissittömien talojen luovan hyvän pohjan kasvulle.

– Yritysten osaaminen ja tuotevalikoimat täydentävät hyvin toisiaan. Olemme molemmat alamme markkinajohtajia, ja yhdessä voimme osallistua isompiin rakennusprojekteihin. Voimme myös hyödyntää asentajiamme siellä, missä kulloinkin on kiireisintä. Yritykset ovat tuttuja toisilleen, sillä olemme tehneet yhteistyötä aikaisemminkin, kertoo Amsliftin toimitusjohtaja Juha Kiviranta tiedotteessa.

Myyjinä yritysjärjestelyssä ovat Amsliftin toimitusjohtaja Juha Kiviranta sekä tekninen johtaja Paavo Lammela ja hänen vaimonsa Riitta Lammela.

Molemmat yritykset jatkavat entisillä yritys- ja tuotenimillään, ja henkilöstön työsuhteet säilyvät ennallaan. Juha Kiviranta jatkaa Amsliftin toimitusjohtajana ja aloittaa myös Cibes Hissit Oy:n toimitusjohtajana. Cibes Hissit Oy:n toimitusjohtaja Pekka Pippuri jatkaa molempien yhtiöiden myyntijohtajana.

Cibes Hissit on osa Euroopan johtavaa ruotsalaista kevythissien valmistaja Cibes Lift Groupia. Vuonna 1947 perustetulla yhtiöllä on toimintaa 14 maassa, henkilöstöä noin 400 ja sen liikevaihto on tänä vuonna noin 100 miljoonaa euroa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Amslift on meille ensimmäinen askel nopeampien hissien markkinoille, ja yrityskauppa tuo meille entistä vahvemman aseman Suomessa. Amslift on Suomen suurin räätälöityjen jälkiasennushissien toimittaja, ja yrityksellä on teknisesti osaava asennushenkilökunta sekä sitoutunut johto. Lisäksi heillä on ainutlaatuista osaamista olemassa olevien rakennusten, myös arvokiinteistöjen, hissitoimituksissa, kertoo Cibes Lift Groupin toimitusjohtaja Mats Engblom.

Yrityskaupan myötä Amslift uskoo voivansa käynnistää viennin erityisesti Eurooppaan.

– Vanhoissa eurooppalaisissa kaupungeissa on valtava määrä kerrostaloja ilman hissejä. Räätälöidyt ja vanhaa arkkitehtuuria kunnioittavat ratkaisumme sopivat erinomaisesti näihin kohteisiin, kertoo Juha Kiviranta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn mukaan joka toinen suomalainen kerrostalo on ilman hissiä. Näissä taloissa asuu noin 600 000 suomalaista, joista 100 000 on yli 65-vuotiaita.

Amslift Oy:n liikevaihto on tänä vuonna vajaat kuusi miljoonaa euroa, ja yrityksen palveluksessa työskentelee 19 henkilöä. Pääkonttori sijaitsee Turussa.