Suomen kolmentoista suurimman yhteisöveronmaksajan joukossa oli viime vuonna viisi finanssiyhtiötä, kertoo Finanssiala ry.

Suomen suurin yhteisöveron maksaja on OP Ryhmä 187 miljoonalla eurolla. Nordea on heti kakkosena 175 miljoonalla eurolla ja Sampo-konserni sisältäen If Vahinkovakuutuksen ja Mandatum Lifen kolmantena 167 miljoonalla eurolla.

Alan maksama yhteisöveropotti kohosi viime vuonna arviolta 801 miljoonaan euroon, joka on noin 14,2 prosenttia veron koko tuotosta ja noin 150 miljoonaa euroa edellisvuotista enemmän.

Muut finanssialan suuret yhteisöveronmaksajat ovat LähiTapiola-ryhmä (74 miljoonaa euroa) ja Danske Bank Oyj (48 miljoonaa euroa).

