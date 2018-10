VR:n omistama bussiyhtiö Pohjolan Liikenne aloittaa 60 työntekijäänsä koskevat yt-neuvottelut. Neuvotteluissa pohditaan pikavuoromarkkinoilta vetäytymistä ja keskittymistä jatkossa sopimus- ja lähiliikenteeseen.

Pohjolan Liikenne kertoo valtaosan yrityksen liikevaihdosta tulevan tällä hetkellä sopimusliikenteestä. Markkinatilanteen muutos on tuonut merkittävästi lisää vuorotarjontaa Pohjolan Liikenteen pääreiteille, alentanut lippujen hintoja ja tehnyt toiminnan taloudellisesti vaikeaksi.

– Viimeaikaiset tapahtumat pikavuoromarkkinoilla vahvistavat käsityksemme siitä, ettei tilanteeseen ole odotettavissa muutosta. Päätös aloittaa yhteistoimintaneuvottelut on raskas ja tilanne on ikävä henkilöstömme kannalta. Pitkään jatkunut tappiollinen toiminta on kuitenkin kestämätön tilanne, joten nyt on aika pohtia siihen ratkaisuja, Pohjolan Liikenteen toimitusjohtaja Heikki Alanko sanoo tiedotteessa.

Pikavuoroliikenne edustaa viittä prosenttia Pohjolan Liikenne -konsernin noin 96 miljoonan euron vuotuisesta liikevaihdosta. Pohjolan Liikenne työllistää yhteensä noin 1 100 työntekijää.

– Pohjolan Liikenteellä on erinomaiset valmiudet kehittää sopimusliikenteen liiketoimintaa edelleen. Siksi yhtiön toiminnan painopiste on käännetty vahvasti kasvavaan kaupunkialueiden liikenteeseen. Lisäksi jatkamme alueellista markkinaehtoista liikennettä nykyisillä reiteillämme, muun muassa Helsingistä Lohjalle ja Nummelaan, Alanko kertoo.

Pohjolan Liikenne hoitaa pika-, vakio- ja paikallisvuoroliikennettä Etelä- ja Keski-Suomessa yhdeksällä paikkakunnalla. Turun ja Helsingin pikavuororeitti on yksi yhtiön vilkkaimmista. Yhtiöllä on käytössään noin 535 autoa ja matkustajia vuodessa yli 40 miljoonaa.