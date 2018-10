Delsitechille rahaa Gatesin säätiöltä

Jukka Vehmanen

Turkulainen lääkeannosteluteknologia- ja lääkekehitysyritys Delsitech Oy on saanut merkittävän tuotekehitysrahoituksen amerikkalaiselta Bill ja Melinda Gatesin säätiöltä.

– Summa on luottamuksellinen enkä voi sitä siksi kertoa, mutta se on Delsitechin mittapuussa merkittävä, kertoo Delsitechin toimitusjohtaja Lasse Leino.

Rahoitus on tarkoitettu uudentyyppisten lämpökestävien rokotevalmisteiden kehittämiseen. Tällaisia rokotevalmisteita ei tarvitsisi säilyttää pakastimessa tai jääkaapissa ja ne soveltuisivat erityisen hyvin käytettäväksi kehittyvissä maissa, joissa ei ole varmuutta katkeamattomasta kylmäketjusta säilytettäessä rokotteita ennen annostelua.

Rokotevalmisteiden yksi suurimmista ongelmista on heikko lämpökestävyys. Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että vuosittain jopa puolet valmistetuista kylmäkuivatuista ja neljännes nestemäisistä rokotteista menettää tehonsa liian korkean säilytyslämpötilan vuoksi. Taloudelliset menetykset ovat miljardiluokkaa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

– Olemme erittäin tyytyväisiä siitä, että arvostettu Bill ja Melinda Gatesin säätiö on valinnut Delsitechin silikateknologian uuden sukupolven rokotevalmisteiden kehitykseen, sanoo Leino.

– Käsittääksemme olemme ensimmäinen suomalainen lääkekehitysyritys, joka on saanut suoran tuotekehitysrahoituksen Bill ja Melinda Gatesin säätiöltä. Saatu rahoitus on merkittävä tunnustus Delsitechin pitkäjänteiselle tutkimustyölle kehittää hyvin säilyviä virusformulaatioita.

Leinon mukaan Delsitech on kehittänyt virustuotemuotoja jo kymmenen vuotta. Yhtiö on tehnyt yhteistyötä lääkeyritysten ja yliopistojen kanssa, mutta nyt se pääsee kehittämään omaa tuotemuotoa itsenäisesti.

Leino arvioi, että uusi tuote voi olla markkinoilla noin viiden vuoden kuluttua, koska sille ei tarvitse tehdä samanlaisia kliinisiä kokeita, kuin tehdään lääkekehitystyössä.