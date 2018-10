Sunborn Yacht Hotels ehdolla kansainvälisessä palkintogaalassa

Turkulainen Sunborn Yacht Hotels on ehdolla palkittavaksi parhaasta innovaatiosta hotelli- ja matkailualan arvostetussa The Worldwide Hospitality Awards -palkintogaalassa. Best Innovation in Hotel Concept -kategoriassa palkitaan uusi konsepti tai palvelu, jossa ilmenee erityisen hyvin alan uudistumiskyky ja kehityspotentiaali.

Kilpailussa on mukana tasokkaita ja innovatiivisia hotelleja ympäri maailman, ja parhaat palkitaan 7. marraskuuta järjestettävässä gaalassa Pariisissa.

Sunborn Gibraltar on aiemmin palkittu mm. sisustussuunnittelustaan.

– Kilpailussa on mukana runsaasti tasokkaita ja innovatiivisia hotelleja ympäri maailman, joten pääsy 16 parhaan joukkoon ja kilpailun finaaliin on meille suuri ilon aihe, kertoo yrityksen Executive Director Hans Niemi tiedotteessa.

Turkulainen perheyritys Sunborn omistaa kaksi luksusluokan laivahotellia, toisen Lontoossa ja toisen Gibraltarilla. Tähtäimessä on yrityksen tiedotteen mukaan laajentuminen uusiin, maailman johtaviin kaupunkeihin.