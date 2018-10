Turkulaisen Finnish Design Shopin Teemu Kiiski yrittäjäkisan finaaliin

Turkulaisen designtuotteiden verkkokaupan Finnish Design Shopin Teemu Kiiski on valittu valtakunnallisen EY Entrepreneur of the Year 2018 -yrittäjäkisan finaaliin.

Kilpailun tuomaristo arvosti yrityksen vaikuttavaa kasvua ja roolia suomalaisen muotoilun lähettiläänä.

Kymmenen suomalaisyrityksen omistajayrittäjää kruunattiin keskiviikkona omien alueidensa – Itä-Suomen, Hämeen ja Keski-Suomen, Pohjois-Suomen, Uudenmaan sekä Länsi-Suomen – parhaiksi. Kilpailun voittaja valitaan 2. marraskuuta.

Voittaja edustaa Suomea yrittäjyyden maailmanmestaruuskilpailussa (EY World Entrepreneur of the Year) ensi vuoden kesäkuussa Monte Carlossa.

Kansainvälinen yrittäjäkilpailu järjestetään yli 60 maassa.