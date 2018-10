Noccela palkittiin varkaiden torjunnasta

Turkulainen tuotevalvontatekniikan kasvuyritys on palkittu tuotesuojaustekniikastaan vähittäiskaupan messuilla Leicesterissä Britanniassa. Noccela sai palkinnon kahdessa kategoriassa. Se palkittiin valvontaratkaisusta ja myynnin edistämisestä. Kilpailussa olivat mukana alan kärkiyritykset.

– Noccela on uuden innovaation myötä ratkaisemassa kaupan alan varkaushävikin ongelmat. Varkauden torjunnan lisäksi Noccelan älykäs valvontajärjestelmä vapauttaa kaupan henkilökunnan tekemään entistä tuottavimpia työtehtäviä, Noccela toimitusjohtaja Tapani Talvitie.

Noccela on kehittänyt tuotevalvontatekniikan ja sisätilapaikannusjärjestelmän. Se paikantaa tuotteen alle 50 sentin tarkkuudella yli 4 000 neliömetrin liikkeissä. Noccela työllistää 25 työntekijää, joista 17 on insinöörejä. Noccelan tuotesuojajärjestelmä on Suomessa käytössä muun muassa urheiluketju XXL:ssä, S-ryhmässä ja Intersportissa.