Dansken johtoa vaaditaan tilille

Vast: Lopputilillekö?

Siis kyseessähän on kansainvälisten rikollisten pesemät rahat. Se, että danske on antanut tuon rallin jatkua näin kauan on syy, miksi näitä muutamaa päätä ollaan vadille vaatimassa, mutta lopulta nämä jätkät ottavat kultaisen kädenpuristuksen ja siirtyvät eläkeläisiksi (tai konsulteiksi). Enempi kiinnostaa keiden kaikkien rahaa tuo 200mrd on. Airiston helmen muutama miljoona on aika taskurahaa tämän rinnalla.