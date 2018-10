Teleoperaattori Elisa on ostanut ohjelmistoyhtiö Fenix Solutionsin. Fenix on erikoistunut Microsoftin Dynamics 365 CRM -palveluihin ja liiketoimintasovelluksiin. Kauppahinta on Elisan tiedotteen mukaazn 4,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi järjestely sisältää enintään 0,9 miljoonan euron lisäkauppahinnan, jos asetetut kasvutavoitteet saavutetaan. Fenixin liikevaihto viime vuonna oli 2,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 0,6 miljoonaa euroa.