5G-verkon taajuudet huutokaupattiin odotetusti

Viime viikon keskiviikkona aloitetusta taajuushuutokaupasta tuli juuri odotetun kaltainen näytelmä. Viestintävirasto asetti huutokaupattavaksi kolme taajuusblokkia ja huutokauppaan osallistui kolme Suomessa jo toimivaa teleyhtiötä Telia, Elisa ja Dna. Huutokauppa ilmoitettiin päättyneeksi maanantaina ja kaikki osapuolet sanoivat olevansa tyytyväisiä.

Taajuusblokeille tuli erilaiset hinnat, vaikka ne olivat kaikki saman suuruisia. Telia huusi itselleen kalleimman taajuusblokin ja maksaa 3410–3540 megahertsin taajuuskaistasta 30,3 miljoonaa euroa. Elisa sai 3540–3670 megahertsin taajuuskaistan ja maksaa siitä 26,3 miljoonaa euroa. Dna osti 21,0 miljoonalla eurolla 3670–3800 megahertsin taajuuskaistan.

Hintaerot johtuvat muun muassa siitä, miten häiriöttömäksi taajuuskaistan on ajateltu olevan. Häiriöitä voi tulla Suomen ulkorajojen läheisyydessä, jos esimerkiksi naapurimaissa käytetään likellä olevaa taajuutta.

Elisa ja Dna kertoivat tiedotteissaan saaneensa haluamansa 5G-taajuudet. Elisan mukaan sen 5G-taajuudet tulevat kaupalliseen käyttöön ensi vuoden alusta alkaen ja ensimmäisiä päätelaitteita odotetaan markkinoille ensi vuoden aikana.

– Elisa on valmistautunut tähän avaamalla kesäkuussa maailman ensimmäisen esikaupallisen 5G-verkon Tampereella ja Tallinnassa. Lisäksi Elisa on rakentanut 5G-valmiuksia verkkoonsa Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Jyväskylässä, yritys kertoo tiedotteessaan.

Myös Dna:n 5G-teknologian käyttöönotto aloitetaan toimiluvan tultua voimaan ensi vuoden alussa ja laajemmin 5G-päätelaitteiden tullessa saataville.

– Dna on kehittänyt matkaviestinverkkoaan systemaattisesti kohti 5G-verkkoa.. Verkkoon on tuotu 5G-kyvykästä teknologiaa ja verkon kapasiteettia on kasvatettu uuden teknologian vaatimuksia vastaavaksi. Ensimmäisten 5G-älypuhelinten odotetaan saapuvan markkinoille vuoden 2019 aikana, yrityksen tiedote kertoo.