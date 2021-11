Finnair korvaamassa osan Turun ja Helsingin välisistä lentoyhteyksistä busseilla

Finnair palauttaa osan Turun ja Helsingin välisestä lentoliikenteestä keväällä 2022. Finnairin Turun ja Tampereen lennot ovat olleet tauolla koronapandemian alkupuolelta keväästä 2020 asti. Myös Finnairin ulkomaanlennot ovat olleet tauolla koronapandemian ajan.

27. maaliskuuta 2022 alkaen Finnair lentää Turusta Helsinkiin erityisesti elinkeinoelämälle tärkeät aikaisen aamun ja myöhäisen illan lentoyhteydet, kertoo lentoyhtiö. Toukokuusta lähtien lentoliikennettä on tarkoitus täydentää linja-autoyhteyksillä, jotka yhdistyvät Finnairin alkuillan lentojen aikatauluihin.

– Tuomme Turkuun ja Tampereen lentoja täydentämään uudenlaisen linja-autoyhteyden, jonka tärkeänä tavoitteena on vähentää Turun ja Tampereen reittien hiilipäästöjä. Nämä reitit ovat verkostomme lyhyimpiä, ja vaikka niitä on operoitu energiatehokkaalla ATR-lentokonekalustolla, on niiden päästökuorma lennettyä matkustajaa kohti selvästi raskaampi kuin muiden verkostomme reittien, kommentoi Finnairin liikennesuunnittelusta vastaava johtaja Perttu Jolma tiedotteessa.

Turun ja Tampereen reittien lentoaika on noin 25 minuuttia.

Bussiyhteys ei miellyttänyt Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwoa, joka kommentoi asiaa Turun Sanomille lokakuussa.

– Kun varsinaissuomalaisten yritysten asiakkaat tulevat käymään täällä, ei heitä voi pitkän lentomatkan jälkeen vielä istuttaa pari tuntia pimeässä bussissa. Asiakkaat ihmettelevät, mihin takahikiälle he ovat menossa. Bussi olisi jo imagotappiokin.

SAS kertoi lokakuussa palaavansa Turun lentoasemalle. Se aloittaa lennot Turun ja Tukholman välillä alkuvuodesta. SAS:n Turun ja Kööpenhaminan välisen reitin palauttamisesta ei vielä ole tietoa.