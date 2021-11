Influenssarokotuksiin voi jälleen varata aikoja Kaarinassa. Ensimmäisen ja toisen rokote-erän saapumisessa oli väli, joka aiheutti kaupungissa tauon rokotusaikojen varaamiseen. Kaarinassa riskiryhmien influenssarokotukset alkoivat 25. lokakuuta.

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä. Maksuttomalle rokotukselle tulevat eivät tarvitse reseptiä.

Sosiaali- ja terveysministeriön uuden asetuksen mukaisesti vain erityisen alttiiden lähipiiri saa rokotuksen maksuttomasti. Influenssarokotusta suositellaan kuitenkin myös alttiiden lähipiirille. He voivat pyytää reseptin maksullista rokotetta varten soittamalla terveyskeskukseen. Influenssa- ja koronarokotuksen välillä ei tarvitse pitää taukoa. Rokotuspaikkana Kaarinassa on Oskarintalo eli kaupunginvirasto, ja sisäänkäynti on rakennuksen Turun puoleisesta päädystä.

Jos tarvitset reseptin rokotukseen, soita terveyskeskukseen ja jätä soittopyyntö ma–to klo 10–14 ja pe klo 10–12 numeroon 02 588 2600. Maksuttomalle rokotukselle tulevat eivät tarvitse reseptiä.

Ajan influenssarokotukseen voi varata verkossa. Jos aikoja ei ole vapaana, kokeile uudestaan myöhemmin. Rokotuksien alkuvaiheessa kysyntää saattaa olla enemmän kuin mitä rokotteita on tarjolla.

Ainoastaan, jos varaajalla ei ole pankkitunnuksia, saa rokotusajan soittamalla ma–to klo 10–14 ja pe klo 8–12 numeroon 02 588 2600. Valitse ensin kiireetön ajanvaraus painamalla 2 ja sen jälkeen numero 2.