Varsinais-Suomessa tuli täyteen 80 prosentin rokotuskattavuus

THL:n koronarokoterekisteri kertoo, että Varsinais-Suomessa on saavutettu 80 prosentin koronarokotekattavuus. Se tarkoittaa, että 12 vuotta täyttäneistä varsinaissuomalaisista yli 80 prosenttia on ottanut kaksi rokoteannosta.

Esimerkiksi Naantalissa kaksi rokotetta on ottanut 86 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä, kun Laitilan luku tällä hetkellä on 73,2. Turun luku on 78,4.

Koko maan luku kaksi rokotetta ottaneista,12 vuotta täyttäneistä on 78,9. Koko maassa on THL:n kattavuuslaskelmassa 12 vuotta täyttäneitä henkilöitä 4 891 565.