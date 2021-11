Kaamos tulee Turkuun – pääkirjaston ovet auki puoleen yöhön

Turun kaupunginkirjaston Kaamos-tapahtuma järjestetään taas 12. marraskuuta pääkirjastossa. Tapahtuma kestää lähes koko päivän ja luvassa on muun muassa useita kirjailijavieraita, musiikkia, tanssia ja tulta.

Tapahtuma otti varaslähdön Turun kulttuuripääkaupunkivuoteen marraskuussa 2010. Tuolloin Lukemisen yöksi nimetty tapahtuma muuttui Kaamokseksi 2011, ja tänä vuonna vietetään kulttuuripääkaupunkivuoden kymmenvuotisjuhlaa.

2011 Kaamoksen osaohjelmia olivat Lukulampun valossa, Kulttuurit kuuluviin, Tuli on irti sekä Pimeyden 876 sävyä. Näiden teemojen mukaista ohjelmaa on myös tänä vuonna koettavissa uusin säväyksin. Kirjaston sisäpihalla on nähtävissä myös kulttuuripääkaupunkivuoden parhaat palat valokuvaprojisointina.

Kirjailijavieraita tapahtumassa ovat tietokirjapotpurin Anu Lahtinen, Silja Uusikangas, Per-Erik Lönnfors ja Jenni Räinä. Päivän runoilijana esiintyy Anja Erämaja.

Kertomisen saloja avataan puolestaan myöhäisillan keskustelutuokiossa. Aiheena on Suurnaisia ja yksityisiä ihmisiä: biofiktiot Tove Janssonista ja Wivi Lönnistä. Millaisina ihmisinä Tove Jansson ja Wivi Lönn näyttäytyvät Johanna Venhon ja Pirkko Soinisen teoksissa.

Kirjailijat vinkkaavat myös lukusuosituksia videoklipeissä, jotka ovat nähtävillä rotundassa.

Tomi Pulkkinen Trion kirjallismusiikillisessa Lordi Byron -esityksessä voi nauttia uusista runosuomennoksista ja sävellyksistä lordi Byronin säkeisiin. Tyylilajina soi folk-soul.

Jo iltapäivän aikana levittäytyvät Lähi-idän juhlaperinteet Studioon. Kulttuurit kuuluviin -osioissa on sekä musiikillista että taiteellista osallistavaa ohjelmaa. Lisäksi maailmanpyörä tavoittaa lähikirjastojen lapsia, jotka pääsevät tutustumaan eri kulttuurien juhlaperinteisiin. Kohderyhmänä ovat koululuokat. Pääkirjastoon lapsia kutsutaan ohjelmallisille lastenkutsuille Saagaan, ja nuorille on tarjolla Stoorissa Turku Game Academyn pelipiste.

Illemmalla Studiossa on Tuli on irti -teemaisia luentoja. Tuleen liittyvistä sanoista ja palosta toipuvasta Turusta luennoivat FT Topi Artukka ja FT Harri Uusitalo.

Musiikkiosastolla on dos. Pertti Grönholmin esitelmässä koettavissa myös äänitaiteilija Atte Häkkisen teos Extinction Music. Musiikkia tarjoilee turkulainen E-Musikgruppe Lux Ohr.

Illan päättää konsertti. Tieto-osaston tekniikan sillalle kapuavat Tuomari Nurmio & Luupäät.