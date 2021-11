Satavan entisen kyläkaupan tiloissa 50/50 Bistro ja Puotia pyörittävä Tommi Hirvonen ja kehitysjohtaja Viljam Haarala ovat laajentaneet ravintolatoimintaansa Turun keskustan tuntumaan. Uusi ravintola, 50/50 Bistro Jokiranta, sijaitsee Tuomaansillan kupeessa, vanhassa pyörätehtaassa, jossa muutaman vuoden lounasasiakkaita palvelleen Bruukin toiminta loppui kesällä.

– Minua pyydettiin tänne ravintoloitsijaksi, mikä on kovin imartelevaa. Pidän kovasti tehdasmaisesta miljööstä, mikä muistuttaa minua Helsingin Kaapelitehtaasta ja ajoista, jolloin asuin Helsingissä, Hirvonen sanoo.

Hyvistä kokeista on tällä hetkellä huutava pula. 50/50 Bistro Jokirannan kokki löytyi sattumien kautta Lahdesta, jossa Hirvonen maistoi festareilla José Garcian valmistamia herkullisia pinchoja.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Aloimme jutella ja ystävystyimme. José kertoi, että hän kaipasi lisää haasteita ja haluaisi tehdä luovaa työtä. Sanoin, että minulla saattaisi olla hänelle töitä tarjolla, ja pian jo olimmekin muuttamassa häntä Lahdesta Turkuun, Hirvonen kertoo.

Bistro Jokirannassa on arkisin tarjolla buffetlounas, jossa on tarjolla päivän lämmin ruoka ja erilaisia lisukkeita ja salaattipöytä. Joka päivä on tarjolla myös kasvisvaihtoehto. Lounaaseen kuuluu lisäksi kahvi tai tee sekä jälkiruoka.

Testipäivänä tarjolla oli kana- ja vegegnocchivuokaa, uunikasviksia ja raikas salaattipöytä. Jälkiruuaksi oli uusiseelantilaista kiwi-mascarpone-piirakkaa ja pikkupullia. Lämmin ruoka oli pehmeänmakuista kotiruokaa, joka oli sopivan ruokaisaa pitämään vatsan tyytyväisenä läpi kiireisen työpäivän. Lounaan ehdoton herkku oli pieni ja raikas kiwi-mascarpone-piirakka ja kauniista kupeista nautittu hyvä kahvi.

"Tavoitteena on, että jossain vaiheessa ravintola on avoinna myös joinakin iltoina."

Hirvonen kuvailee uusimman ravintolansa lounasta suomalaiseksi kotiruuaksi, jossa on välimerellinen tvisti. Garcia on saanut vapaat kädet olla luova ja loihtia jokaiselle päivälle uuden ruuan. Keskiviikkoisin Bistro Jokirannassa vietetään World Wednesdayta. Silloin matkataan kartalla aina uuteen maahan ja tutustutaan sen makuihin. Tällä viikolla matkataan Itä-Afrikkaan ja maistellaan Kuku pakaa eli kenialaista kookos-kanapataa sekä Misr Watia eli etiopialaista linssipataa.

– Vähän jännitti, miten kokeileva keittiö otetaan vastaan, sillä suomalaiset haluavat syödä lounaalla tuttuja ruokia. Mutta tämä on saanut hyvän vastaanoton. Kaikenlaista muutakin kivaa on luvassa, kuten viikonloppujen treffibrunssit ja à la carte -menu, mutta etenemme askel kerrallaan. Aluksi on tärkeintä hioa ydinosaaminen kuntoon.

84-paikkaisessa ravintolassa voi järjestää myös juhlia ja muita tilaisuuksia. Niitä varten on rakennettu pieni esiintymislava, ja hankittu tunnelmavalaistus.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Tavoitteena on, että jossain vaiheessa ravintola on avoinna myös joinakin iltoina, sillä tunnelmallinen tila on kuin tehty sitä varten.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.