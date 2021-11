STM:n tutkimusavustus Åbo Akademin kielellistä haavoittuvuutta sosiaalityössä tarkastelevalle hankkkeelle

Åbo Akademi on saanut sosiaali- ja terveysministeriön myöntämän kaksivuotisen tutkimusavustuksen hankkeeseen, jossa tutkitaan monikielistä sosiaalityötä fyysisissä ja digitaalisissa ympäristöissä. Soskieli-hankkeessa kehitetään osallistavia menetelmiä sosiaalityöhön, jota tehdään erityisen haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden parissa, kun asiakkaiden äidinkieli on jokin muu kuin ruotsi, suomi tai saame. Hankeen tavoitteena on, että tuloksia voidaan hyödyntää niin sosiaalipoliittisessa päätöksenteossa, käytännön sosiaalityössä, hyvinvointijärjestöjen toiminnassa kuin yliopistojen opetuksessakin.

Hankkeessa keskitytään neljään ryhmään: lapsiperheisiin, perheisiin joissa on vammaisia lapsia, nuoriin ja yli 65-vuotiaisiin. Hankkeessa tarkastellaan monikielisyyttä sosiaalityössä sekä teoreettiselta kannalta että käytännön tasolla Pohjanmaalla ja pääkaupunkiseudulla.

– Tämä aihepiiri on erityisen ajankohtainen ja merkityksellinen, sillä kielellinen monimuotoisuus on tärkeä poliittinen teema sekä Suomessa että koko maailmassa. Vaikka sensitiivisyys kielen suhteen on keskeistä kaikessa viranomaistoiminnassa, meillä on oikeastaan aika vähän tietoa siitä, miten ammattilaiset ottavat kielellisen monimuotoisuuden ja haavoittuvuuden huomioon päivittäisessä työssään. Haasteet ovat lisääntyneet sosiaalipalveluiden digitalisaation myötä, kertoo Åbo Akademin sosiaalipolitiikan dosentti ja konsortiohankkeen vastaava tutkija Camilla Nordberg.

Hanke täydentää konsortion aiemmin tekemiä tutkimuksia maahanmuutosta, eriarvoisuudesta ja sosiaalisesta syrjäytymisestä pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa.

Aiempi tutkimus osoittaa, että hyvinvointi-instituutiot eivät aina tunnista monikielisten asiakkaiden tarpeita eivätkä pysty vastaamaan niihin. Sen sijaan että sosiaalipalveluista tehtäisiin paremmin kielellisesti saavutettavia, muutosta odotetaan yleensä asiakkaan taholta. Koronapandemia on vaikuttanut erityisen voimakkaasti niihin, jotka jo muutenkin ovat haavoittuvassa asemassa. Poikkeusolot ovat osoittaneet, että kielellisesti heikompi asema johtaa usein haavoittuvuuteen myös kohtaamisissa palvelujärjestelmän kanssa. Kielelliseen haavoittuvuuteen voi liittyä myös muuta rakenteellista eriarvoisuutta, esimerkiksi iästä, koulutustaustasta, sukupuolesta tai toimintakyvystä johtuvaa.

Yhteistyöhankkeeseen osallistuvat Åbo Akademin kasvatustieteiden ja hyvinvointialojen tiedekunta sekä Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta ja Svenska social- och kommunalhögskolan. Hankkeelle on myönnetty rahoitusta 413 940 euroa.