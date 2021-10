Kela korvaus ei katoa tai katoaa, jos hinnat tulevat alas

Kokoomus on tässä Orpon puheessa pelkästään yksityisen sektorin edustajana. Kela korvaus yksityisen sektoria käytettäessä ei tule katomaan, ei ainakaan allituspuolueiden antamien tietojen mukaan, eli tämä tieto on eduskunnan opposition lanseeraama mantra. Rahat tähän tulee kuten nytkin sairaanhoitopiirien ylläpidosta sillä erotuksella, että toiminta tulee toimimaan keskitetymmin. Se on totta ,että tarvitaan fiksua talouden pitoa ja eiköhän kokoomuksen pitkä hallituskausi osoita ,että mielummin muut puolueet alue hallintoon kun kokomus taloutta hoitamaan. Hajota ja hallitse toiminta ei käy. Yksityisen sektorin täytyy mukautua eikä pelkästään rahastaa, Yksityisen sektorin hinnoissa on paljon ilmaa kun vertaa pohjoismaiden ja eu:n sisällä oleviin hintoihin : mahtaako olla Kelan korvukset syynä.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.