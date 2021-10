Kyllä se siitä puhdistuu

Niin vanhat joskus opettivat, kun alle kymmenvuotiaana koltiaisena ihmettelin, miksi navetasta on suora oja mereen. Sitä ojaa myöten tuli sitten, ... no jokainen arvaa. Saman ojan läheisyydessä oli kalaverkkoja ja kun isä kavereineen tykkäsi harrastaa vapakalastusta, oli sen ojan lähistö kuulemma parhaita paikkoja. Itse en koskaan ihastunut kalaruokiin, eikä tuo ainakaan innostanut. Olen joskus aikaisemminkin toistanut silloin kuulemani opin, että Itämeri nielee kaiken sen p*sk*n, jonka sen ympärillä asuvat sinne ehtivät kaataa. Nielee kai, mutta eipä tullut silloin mieleen, että sopimaton syötävä sairastuttaa. Lehtijutussa kerrottiin, että ruoppausmassojen mereen läjityksen taloudellinen hyöty voittaa sen aiheuttamat haitat. Tuohan pätee koko Itämeren saastumisongelmaan. Lopetetaan siis näennäinen meren pelastuspuhe ja annetaan mennä. Kai se meidän aikamme kestää ja mitä väliä. Pian meikäläinenkin on kuitenkin jossain odottamassa vaipanvaihtoa, eli aivan sama, miltä meri haisee. Joidenkin ja minun ymmärrykseni mukaan meri olisi kyllä jonkinlainen ruokavarastokin, jonne siis on luvallista kaataa kaikki syötäväksi kelpaamatonkin, kunhan ensin todetaan, että säästöä tulee. Otsikkoni oli, että kyllä se siitä puhdistuu. Ei ole puhdistunut median kertoman mukaan. Päin vastoin kerrotaan tilan jatkuvasta huononemisesta ja pian ehkä voidaan todeta, ettei ole mitään väliä, mitä sinne viedään, kun kaikki muutkin vievät. Meret ovat loistava paikka ihmisille. Niitä pitkin pääsee edullisille viinaostoksille ja niissä voi jossain vielä uidakin ja niistä saatavilla ruoka-aineilla jotkut rikastuvat tai ainakin saavat elantonsa ja sinne voi kaataa kaikkea sellaista, mitä ei voi pistää suuhunsa ilman välitöntä hengen menon vaaraa.

