Kysely: Maahanmuuttomyönteisyys lisääntynyt Suomessa

Onhan tuossa eroa; EU:n sisältä tuleva opiskelija tai EU ulkopuolelta tuleva tp-hakija välillä. Toinen luultavasti sopeutuu, toiselta sitä ei edes edellytetä koska sota/kriisitraumat, kulttuurierot jne. Toisaalta voi kysyä miten moni suomalainen integroituu Suomeen. On rokotekriittistä, ilmastodenialisteja, ja metsästäjiä joiden vuoden kohokohta on päästä ampumaan Ilves tai karhu. Miten integroituneita nämä ovat?

Kysely vastaa myös hyvin niitä stereotypioita, ketkä maahanmuuttoa kannattavat ja ketkä eivät. Eliitin tai sellaiseksi haluavan keskuudessa maahanmuuton kannattaminen ja yleinen ksenofilia tuntuvat usein dogmaattisilta uskomuksilta kuin sellaisilta, joita voisi tarkastella kriitisesti ja joihin voisi liittyä sekä positiivisia että negatiivisia asioita tai eturistiriitoja. Sanoisinkin, että kyse on henkiseen yläluokkaan kuuluvan tavasta erottautua alaluokasta ja tehdä selväksi muulle eliitille, että hän kuuluu heihin ja hänellä on varaa olla olematta huolissaan maahanmuutosta. Voipa oma toimeentulo riippuakin maahanmuutosta. Henkilö kyllä tosiaan myös ostrakisoida ulos vihreistä piireistä, jos häneltä löytyy edes hieman maahanmuuttokriittisiä ajatuksia.



Toisaalta huonosti koulutetut ja työttömät ovat niitä, jotka joutuvat välittömämmin kohtaamaan maahanmuuton potentiaaliset ongelmat. Heillä ei ole varaa muuttaa pois ongelmalähiöistä ja maahanmuuttajatyövoima matalapalkka-aloilla uhkaa heidän kukkaroaan. Samoin he lienevät riippuvaisempia julkisista palveluista, joiden rahoituksen nähdään voi nähdä valuvan maahanmuuton kustannuksiin. Kun hallitus 2015 budjetoi pari miljardia maahanmuuttajien välittömiin kuluihin, eliitti närkästyi kovin, kun sitä olisi rahoitettu n. 60 miljoonan koulutusleikkauksilla, jotka olisivat kohdistuneet eliittiin itseensä.



Väitän, että erittäin harva suhtautuu maahanmuuttoon negatiivisesti ideologisesta pakosta, vaan motivaattorina ovat pelot ja uhkakuvat omasta ja itselle tutun maailman selviämisestä. Nämä pelot voivat toki olla epärealistisia tai irrationaalisia, mutta kumminkin sellaisia, joita voi olla maailman ihan kaikilla ihmisillä.