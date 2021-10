Uusien ryhmien kolmannet koronarokotukset alkavat Raisiossa – samalla käynnillä mahdollisuus influenssarokotteeseen

Raisio aloittaa kolmansien koronarokotusten tarjoamisen 60 vuotta täyttäneille, lääketieteellisille riskiryhmille sekä laitoksissa ja hoivakodeissa asuville. Raision kaupunki vastaa Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alueen rokotuksista.

Kolmansia rokotuksia annetaan Raisiossa keskiviikosta 10. marraskuuta lähtien. Kolmansia rokotuksia ei jatkossa anneta enää vuoronumerolla, vaan rokotukseen pitää varata aika. Ajan rokotukseen voi varata noin kuukautta ennen rokotusajankohtaa. Aikaa varatessa on kuitenkin huomioitava, että kolmas rokote voidaan antaa vasta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Rokotusajan voi varata sähköisesti osoitteessa raisio.terveytesi.fi. Ajanvarauksen yhteydessä on mainittava, että kyseessä on kolmas rokoteannos. Ajan voi varata myös puhelimitse omalta terveysasemalta, jolloin äänivalikosta valitaan kohta ”rokotukset”.

Mikäli kolmatta koronarokotusta hakeva henkilö on oikeutettu myös maksuttomaan influenssarokotukseen, on hänen mahdollista saada influenssarokote samalla käyntikerralla. Halukkuudesta saada influenssarokote on ilmoitettava ajanvarauksen yhteydessä. Sama mahdollisuus koskee sekä raisiolaisia että ruskolaisia.

Kotihoidon, päiväkuntoutuksen ja hoivakotien asiakkaille, iästä riippumatta, kolmannet koronarokotukset järjestetään erikseen. Heidän ei tarvitse itse varata rokotusaikaa.