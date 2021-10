Koronanyrkki: Rokotustahti nopeutunut ja ilmaantuvuus laskenut Varsinais-Suomessa

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmän mukaan rokottautuminen koronaa vastaan on nopeutunut viime viikosta. 12 vuotta täyttäneistä oli viikko sitten 53 000 sellaista henkilöä, joka ei ollut ottanut yhtäkään koronarokotetta. Nyt luku on 50 000.

– Tilanne on hiukan valoisampi kuin viime viikolla, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo. Jos tilannetta katsotaan pelkästään tapausmäärien ja ilmaantuvuuden perusteella, epidemiatilanne on vähän rauhoittumassa.

Tuorein kahden viikon ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohti on sairaanhoitopiirissä nyt 109. Viikko sitten ilmaantuvuus oli 122.

Tällä hetkellä Tyksissä on 12 koronaviruspotilasta, joista alle viisi on tehohoidossa. Tiedotteen mukaan Varsinais-Suomessa on viime aikoina ollut myös yksittäisiä kuolemantapauksia.

Telakoihin liittyvät tapaukset ovat vähentyneet merkittävästi, ja osittain tästä syystä myös koronan ilmaantuvuus vieraskielisten keskuudessa on laskenut nopeasti. Suurin osa tartunnoista saadaan edelleen samassa taloudessa asuvilta ja lähipiiristä. Ravintolatartuntoja ei ole juurikaan ollut sen jälkeen, kun ravintolarajoitukset astuivat voimaan kesällä.

– Epidemia on Varsinais-Suomessa vieläkin rokottamattomien ja vieraskielisten epidemia, Rintala sanoo.

Jopa 80 prosenttia vuodeosastohoidetuista ja 90 prosenttia tehohoitoon joutuneista on ollut rokottamattomia.

Rokotteita otetaan koronakoordinaatioryhmän mukaan Varsinais-Suomessa aktiivisesti. Yli 12-vuotiaiden rokotuskattavuus on ensimmäisen annoksen osalta 86,5 prosenttia Varsinais-Suomessa ja toisen annoksen osalta 77,4 prosenttia.

– Vaikka näyttääkin siltä, että toisen rokoteannoksen suoja on pikkuhiljaa hiipumassa ikäihmisten kohdalla, rokote suojaa vieläkin varsin hyvin vaikealta tautimuodolta. Nyt on oikea aika aloittaa kolmannen rokotteen antaminen yli 60-vuotiaille, joiden edellisestä annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa tiedotteessa.