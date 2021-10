Helsinginkadun tunnelissa toinen kaista suljettuna keskiviikkona

Helsinginkadun tunnelissa tehdään huoltotöitä huomenna keskiviikkona kello 8.30–14 välisenä aikana. Tämän vuoksi oikeanpuoleinen ajokaista on suljettuna Kalevanrampin ja Hämeensillan välillä. Liikenteelle on haittaa keskustaan päin ajettaessa. Hämeenrampille kääntyvien kaista on tavanomisesti käytössä. Paikalla on liikenneopasteet.