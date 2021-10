Viherrakennustyö haittaa liikennettä Ratapihankadulla viikon ajan

Ratapihankadun keskiviheralueen puu- ja pensasmaiden kaivutyöt haittaavat liikennettä viikon ajan. Töitä tehdään tiistaista alkaen Humalistonkadun ja Brahenkadun välillä aamuyhdeksästä iltapäiväkolmeen. Työmaan kohdalla on yksi ajokaista pois käytöstä. Töistä on haittaa molempiin suuntiin ajettaessa. Paikalla on liikenneopasteet ja työkoneita liikkuu liikenteen seassa.