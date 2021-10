Huittisissa joukkoaltistuminen koronalle Sataedussa – mahdollisia altistumisia myös ruokapaikoissa

Perjantaina 22. lokakuuta Huittisiin kirjattiin kaksi uutta varmistettua koronatartuntaa. Näistä toiseen tartuntatapaukseen liittyy joukkoaltistuminen Huittisten Sataedun kuljetuspuolella. Jäljitystyö on saatu valmiiksi, ja asianosaisille on lähetty Wilma-viesti.

Koronalle on voinut altistua Huittisissa myös ruokapaikoissa. Altistuminen on voinut tapahtua maanantaina 18. lokakuuta, tiistaina 19. lokakuuta sekä keskiviikkona 20. lokakuuta kello 11.15–12.00 Kivikylän kotipalvaamon lounaspaikassa. Lisäksi keskiviikkona 20. lokakuuta on koronalle saattanut altistua Huittisten Härkäpakarin Hesburgerissa kello 18.00 ja 18.30 välisenä aikana. Jos on ollut kyseisinä ajankohtina edellä mainituissa paikoissa, niin kannattaa tarkkailla oireita ja hakeutua herkästi koronatestiin.