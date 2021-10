Kolmannet koronarokoteannokset laajenevat uusiin ryhmiin Turussa. Kolmatta annosta suositellaan nyt THL:n ohjeistuksen mukaisesti yli 60-vuotiaille, laitoksissa ja hoivakodeissa asuville iästä riippumatta sekä lääketieteellisille riskiryhmille.

Kolmas annos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Ensisijaisesti rokotukset annetaan samalla valmisteella kuin toinen annos on annettu. Loka-marraskuussa 3. rokotuksia annetaan heille, jotka ovat saaneet 2. annoksen huhti-toukokuussa.

3. koronarokotusten ajanvaraus avautuu Turussa keskiviikkona 27. lokakuuta. Ensisijaisesti ajanvarausta suositellaan eTerveyspalveluiden kautta. Aikoja avautuu varattaviksi vaiheittain. Rokotusajan voi varata myös soittamalla koronarokotuspuhelimeen (p. 02 266 0159, ma-pe klo 8–14). Jos aikoja ei ole netissä varattavissa, niitä ei ole vapaana myöskään koronarokotuspuhelimessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turussa saa edelleen 1. ja 2. rokotuksia pop up –vastaanotoilta ilman ajanvarausta. Tarkat tiedot pop up -rokotuksista löytyvät täältä. Satakunnantien rokotusvastaanotto ilman ajanvarausta palvelee joka arkipäivä (ma-pe klo 8.45–15.15) osoitteessa Satakunnantie 105.

Ensimmäisen rokoteannoksen on Turussa saanut 76,6 prosenttia ja molemmat rokoteannokset 65,4 prosenttia turkulaisista.

Turun koronatartunnat ovat kääntyneet lievään laskuun, mutta edelleen viikoittain ilmenee noin 150–160 uutta tartuntaa. Ilmaantuvuusluku on laskussa ja se on tällä hetkellä noin 180 (180/100 000/14 vrk). Myös jätevesissä todetut koronavirusmäärät ovat vähentyneet Turussa.

– Varotoimista ei voi kuitenkaan vielä lipsua. Toinen rokotekierros on yhä kesken ja sairaalahoito on kuormittunutta. Erityisesti ensimmäisten rokoteannosten osalta rokotuskattavuus tulee saada korkeammaksi, sillä vain riittävällä kattavuudella pidetään terveydenhuollon kuormitus hallinnassa. Lähimaissa on kokemuksia siitä, jos rokotuskattavuus jää matalaksi, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa.

Sairaalahoitoon joutuvat ovat useimmiten rokottamattomia ja tehohoitoon joutuneista 90 prosenttia on rokottamattomia. Rokotuksen ulkopuolelle jättäytyminen on valtava riski, sillä rokottamaton sairastuu ennemmin tai myöhemmin koronaan epidemian aikana.