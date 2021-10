Teijon kansallispuistossa sijaitsee useita muinaismuistolain nojalla suojeltuja patorakennelmia, joiden kuntoa Metsähallitus selvittää.

Tarkoitus on selvittää Hamarijärven eli ns. Kirjakkalan padon ja Sahajärven patojen eli Fleminginpato ja Voimalaitospato sekä niihin liittyvien patorakennelmien kunto. Samalla laaditaan patojen korjaussuunnitelmat kustannusarvioineen.

Lisäksi selvitysten perusteella padoille laaditaan tarkkailuohjelmat ja Kirjakkalan padolle patoturvallisuuslain mukainen turvallisuussuunnitelma, sillä pato on luokiteltu vahingonvaaran perusteella 1-luokkaan. 1-luokkaan luokitellut padot aiheuttavat onnettomuuden sattuessa vaaran ihmishengelle ja terveydelle tai huomattavan vaaran ympäristölle tai ominaisuudelle. Suomessa on tiedotteen mukaan 448 luokiteltua patoa, joista 86 on 1-luokassa kaksi vuotta sitten tehdyn selvityksen mukaan.

– Hamarijärven pato on ollut paikallaan aikaisintaan 1680-luvulla ja patolaitteita tiedetään uusitun ainakin 1700-luvun lopulla ja 1900-luvulla. Sahajärvellä sijaitsevaan uomaan, jossa Fleminginpato sijaitsee, on rakennettu useita patorakenteita ja teollisuusrakennuksia viimeistään 1700-luvulta alkaen, kertoo Metsähallituksen arkeologi Tapani Tuovinen.

Molemmat padot ovat muinaismuistolain tarkoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, joihin kajoaminen ilman lupaa on kielletty.

– Suunnittelutyö edellyttää patoturvallisuusvaatimusten lisäksi myös patojen historiallisten arvojen huomioimisen. Siksi teemme suunnittelua ja ratkaisuja yhteistyössä Museoviraston kanssa, joka myös hyväksyy lopulliset korjaussuunnitelmat, Tuovinen toteaa.

Selvitystyön ajaksi Hamari- ja Sahajärven vedenpinta pidetään tavallissta matalammalla tasolla. Lisäksi Fleminginpato rajataan kansallispuiston kävijöiden kulkureittien ulkopuolelle.

– Olemme merkinneet Fleminginpadon maastoon lippusiimalla ja toivomme, että kävijät pysyttelevät siimojen ulkopuolella. Tämä helpottaa tarvittavien mittausten tekoa ja padon kunnon seurantaa, kertoo Metsähallituksen puistomestari Okko Salo tiedotteessa.

Lisäksi suljetaan Totin luontopolku Fleminginpadolle vievän huoltotien kunnostamisen ajaksi.

Suunnittelutyön on tarkoitus valmistua ensi syksyyn mennessä.