Onnettomuus haittaa liikennettä ykköstiellä

Ykköstiellä on tapahtunut liikenneonnettomuus. Onnettomuuspaikka on Salon Lahnajärven ja Lohjan Sammatin liittymän välillä. Pelastuslaitoksen ensitiedon mukaan kyseessä on peräänajo.

Ajokaista on suljettu liikenteeltä Helsingin ajosuuntaan. Onnettomuus tapahtui keskiviikkona alkuillasta puoli viiden aikaan. Paikalla on käynnissä pelastus- ja raivaustyöt.

Juttu päivittyy.