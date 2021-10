Vast: Eli

Hetkinen...

Kohta C: olisikohan ensin ratkaistava jalan kulkevien kaupunkilaisten eli lasten & vanhusten sekä käsäisin joen länsirannan turistien täyttämän pohjoisrannan liikennejärjestelyt Vähätorilta Aurakadulle ja edelleen Mylly- ja Martinsilloilta vierasvenesatamaan, Varvintorille ja Forum Marinumiin? Potkulautojen nopeusrajoitukset eivät poista sitä tosiasiaa, että fillarillakin ylitetään mainitun osuuden selkeät nopeusrajoitukset. "Piha-alue" -liikennemerkkikään ei tilanteeseen vaikuta: Läntisen Rantakadun loppuosuus on pyöräiltävä jalkakäytävällä jalankulkijoita parhaansa mukaan kierrellen. Pyöräilijöitten ajonopeudet monilla muilla osuuksilla ruutukaava-alueella ylittävät usein moottoriajoneuvojen vauhdin. Jos on pyöräilykaista, niin hiukankin liikennesääntöjä tunteva pyöräilijä kyllä osannee väistää vastaantulevan kolleegan oikealta: kyse on siitä, että korttelin matkan päässä oleva risteys on aivan liian kaukana, jos pitäisi ylittää katu suojatietä käyttäen.