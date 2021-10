Salossa avattu kolmannen koronarokoteannoksen ajanvaraus 60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville

Kolmannen rokoteannoksen ajanvaraus on avattu Salossa keskiviikkona kaikille 60 vuotta täyttäneille sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville. Ajan voi nyt varata joko sähköisesti osoitteessa salo.terveytesi.fi tai puhelimitse arkisin kello 8–14 numerosta 02 7723 605.

Kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään kuusi kuukautta.

Kolmansissa koronarokoteannoksissa käytetään Biontech-Pfizerin ja Modernan rokotteita. Ensisijaisesti käytetään samaa valmistetta, jolla rokotettava on saanut toisen annoksen.

Lisäksi samalla käynnillä on mahdollisuus ottaa maksuton influenssarokotus, jos on siihen oikeutettu. Influenssarokotteen saavat kansallisessa ohjelmassa maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle rokotuksesta on merkittävää hyötyä. Maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja muun muassa kaikki 65 vuotta täyttäneet ja sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin kuuluvat. Maksuttomasta influenssarokotuksesta löytyy lisätietoa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta.