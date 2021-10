Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan koronaviruksen ilmaantuvuus on kääntynyt uudelleen laskuun. Ilmaantuvuus on nyt samalla tasolla kuin kesällä heinäkuun lopulla. Kuitenkin koronaviruspotilaat kuormittavat sairaaloista samalla tavalla kuin edeltävinä viikkoina.

Sairaanhoitopiirin koronakoordinaatioryhmän mukaan koronapassin ottaminen käyttöön lisäsi kiinnostusta rokottautumiseen koronavirusta vastaan.

Tuorein ilmaantuvuusluku Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on 122. Viikko sitten ilmaantuvuun oli 148. Positiivisten testien osuus kaikista testeistä on niinikään laskenut ja on nyt 6,5 prosenttia.

Tyksissä on tällä hetkellä kuusi koronaviruspotilasta osastohoidossa ja viisi tehohoidossa.

Neljän viime viikon aikana (viikot 38-41) Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa alkoi 41 hoitojaksoa koronavirusinfektion vuoksi. Näistä 41 potilaasta 30 (73 prosenttia) oli kokonaan rokottamattomia, viisi (12 prosenttia) oli saanut yhden rokotteen ja kuusi (15 prosenttia) kaksi rokoteannosta. Sairaalakuormituksen ennakoidaan pysyvän lähipäivinä vähintään nykyisellä tasollaan.

Tällä hetkellä 12 vuotta täyttäneistä varsinaissuomalaisista lähes 86 prosenttia on ottanut ensimmäisen koronarokotteen ja toisen rokotteen melkein 75 prosenttia.

– Meillä on korkein ensimmäisen annoksen rokotusprosentti ruuhka-Suomessa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Itä-Suomessa, jossa on korkein rokotuskattavuus maassamme, on vanhempaa väestöä kuin Varsinais-Suomessa.

Maakunnassa on yhä 53 000 12 vuotta täyttänyttä asukasta, jotka eivät ole ottaneet ensimmäistäkään rokotusta.

– Tämä luku on hitaasti pienentynyt. Viime viikolla (viikko 41) ensimmäisiä rokoteannoksia annettiin kuitenkin noin 2200, kun edeltävinä viikkoina määrä on jäänyt alle 2000. Todennäköisesti koronapassin käyttöönotto on lisännyt rokotushalukkuutta, Tyksin infektiolääkäri Harri Marttila tulkitsee.