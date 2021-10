Salon Halikossa vietettävät Kurpitsaviikot ovat houkutelleet runsain joukoin väkeä. Sosiaalisessa mediassa on voinut törmätä jo viikon ajan kurpitsalyhtykuviin, joita ovat ottaneet Esa Rannikon kurpitsapeltoa ihastelemaan saapuneet vierailijat.

Nyt neljättä kertaa järjestettävä tapahtuma oli alkujaan Rannikon Puutarhan kauden päätöstempaus, joka on kerännyt joka vuosi yhä enemmän vierailijoita kurpitsapellolle. Viime vuonna viljelijä Esa Rannikko arvioi, että kurpitsatempauksessa kävi noin 50 000 kävijää.

– Tänä vuonna viime vuoden arvioitu kävijämäärä meni rikki jo ensimmäisen viikon aikana, iloitsee Halikon Yrittäjien puheenjohtaja Päivi Isopuro.

Tänä vuonna Halikon Yrittäjät kutsui kaksiviikkoiseen tapahtumaan mukaan muun muassa lähialueen kahviloita ja ravintoloita sekä muita yhteistyökumppaneita. Nettisivujen ja sosiaalisen median ylläpitoon löytyi apua Salon seudun ammattiopiston opiskelijoista.

Kurpitsaviikot jatkuvat sunnuntaihin 24. lokakuuta asti. Kurpitsatapahtuma sijaitsee Halikossa osoitteessa Vanha Turuntie 19. Perille löytää myös osoitteella Halikon vanha silta.

Nettisivustolla on tarkat ajo- ohjeet ja parkkipaikat. Paikan päällä on myös liikenteenohjaus päivittäin klo 17-20. Kurpitsatapahtuma on auki 24/7. Kurpitsalyhtyjen ja kurpitsojen myynti sekä Rannikon kurpitsakioski ovat avoinna joka päivä kello 10–23.