Useammasta risteyksestä oli tiistaiaamuna liikennevaloja pois käytöstä eri puolilla Turkua. Asiasta kertoi Turun liikennekeskus puoli seitsemän jälkeen aamulla. Turun liikennekeskuksen mukaan syynä oli pakkanen.

Liikennevalot saatiin kuntoon kello 8.30 mennessä.

Liikennekeskus toivotti varovaisuutta liikenteeseen. Ilmatieteen laitoksen mukaan sää lauhtuu ja ensi yönä ei ole pakkasta.

Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimialan käyttöpäällikkö Olli Tirroniemi kertoi tiistaina iltapäivällä, että nopea lämmönvaihtelu voi vaikuttaa liikennevalomoduuleihin.

– Pientä yöpakkasta oli ja nopea lämpötilan lasku, ja mahdollisesti tilanne voi johtua siitä. Mutta se voi olla sattumaakin, viisi moduulia voi helposti mennä samaan aikaan. Moni muukin tekijä voi olla syynä kuin pakkanen, Tirroniemi pohtii.

Tirroniemen mukaan viime talvena valojen kanssa oli pakkasongelma. Monissa risteyksissä liikennevalot sammutetaan yöksi, ja kun valot aamulla kytketään jälleen päälle, lämpötilan lasku voi aiheuttaa punaisen moduulin rikkoutumisen.

– Punainen valo on se, minkä täytyy olla aina kunnossa. Jos punainen on palanut, risteykset putoavat vilkulle, Tirroniemi selittää.

Turun liikennevaloverkossa on yhteensä lähes 10 000 moduulia, punaisia, keltaisia ja vihreitä. Ison määrän takia on mahdollista, että valojen epäkunto johtuu myös sattumasta. Joillakin moduuleilla on myös jo ikää, ja Tirroniemen mukaan pitää alkaa miettiä, koska niitä vaihdetaan.

– Monen ikäistä moduulia on. Täytyy ottaa seurantaan, Tirroniemi sanoo.

