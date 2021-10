Hybridikonferenssi käsittelee teknologian eettisiä kysymyksiä

Conference on Technology Ethics (Tethics 2021) -konferenssi toteutetaan tänä vuonna sekä virtuaalisena että Turun yliopiston kauppakorkeakoulun tiloissa 20.–22.10. Konferenssin järjestelytoimikunta toivottaa tervetulleiksi tutkijat, liiketoiminnan ammattilaiset, opiskelijat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Rekisteröityneet voivat osallistua tapahtumaan joustavasti joko verkossa tai Turun kauppakorkeakoululla. Molemmat osallistumistavat ovat maksuttomia.

Konferenssin ohjelmaan sisältyy neljä tutkimussessiota, dosentti Kai Kimpan ja emeritusprofessori Don Gotterbarnin erikoissessio sekä kaksi keynote-puheenvuoroa.

Emeritusprofessori Charles Essin (Oslon yliopisto) keynote-puheenvuoro torstaina on nimeltään Can we talk? − Field notes and suggestions for interdisciplinary dialogues, ethics, and citizen engagement. Ess työskentelee muun muassa filosofian, ohjelmoinnin, sovelletun etiikan, uskonnon ja mediatutkimuksen rajapinnoilla.

Leena Romppainen, Effi ry:n (Electronic Frontier Finland) hallituksen puheenjohtaja ja it-asiantuntija, puhuu perjantaina aiheesta “Electronic Frontier Finland: 20 years of digital rights in Finland− Moments of despair and triumph”. Romppainen toimii aktiivisesti poliittisen ja humanitaarisen toiminnan ja siihen liittyvien hankkeiden parissa.

Konferenssissa esitettäviin tutkimuksiin pääsee myöhemmin tutustumaan konferenssijulkaisun muodossa.

Tethics-konferenssin järjestää Turun kauppakorkeakoulun Future Ethics -tutkimusryhmä, joka keskittyy tulevaisuuden teknologioihin liittyviin eettisiin kysymyksiin. Tutkimus painottuu informaatioteknologiaan siihen rajoittumatta.

Tethics 2021 -hybridikonferenssi 20.–22.10.