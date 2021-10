Asunnottomien yötä vietettiin Turun Tuomiokirkontorilla

Valtakunnallista asunnottomien yötä vietetään tänään sunnuntaina. Turussa Asunnottomien yötä vietetään Tuomiokirkontorilla kello 18 alkaen. Tapahtuma jatkuu maanantaiaamuun kello 9 saakka.

Ohjelmassa on muun muassa paneelikeskustelua ja puheita, stand up -esityksiä ja musiikkia sekä vaate-, ruoka- ja hygieniatuotteiden jakoa ja neuvontaa. Turku 2029-säätiö tuo tapahtumaan sirkustaiteilija Markus Nivalan ja työryhmän tulitaide-esityksen sekä Läntisen tanssin aluekeskuksen Tanssikummit.

Tilapäismajoitusta yön yli järjestetään Tuomiokirkossa. Yöpymispaikkoja on rajatusti. Tuomiokirkossa on kello 19 alkaen parturipalveluja ja takkien jakoa ja ohjelmallinen osuus klo 21–22, jonka jälkeen kirkko hiljennetään yöpyjiä varten. Yöpyjiä pyydetään saapumaan Tuomiokirkkoon viimeistään kello 22. Seuraavana aamuna Elokolossa on tarjolla aamupalaa klo 7 alkaen.

Koronatilanteen vuoksi järjestäjät toivovat, että paikalle tullaan vain terveenä. Kaikille osallistujille jaetaan myös hengityssuojaimet.

Turun Asunnottomien yön pääjärjestäjä on tänä vuonna Kirkko Turussa ja Kaarinassa. Mukana on myös useampi kolmannen sektorin järjestö ja Turun kaupunki sekä asunnottomuus- ja päihdetyötä tekeviä yksiköitä ja vapaaehtoisia.

Tämän vuoden asunnottomien yön teemaksi on nimetty Ulkopuolella – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty. Teeman avulla Asunnottomien yö -kansalaisliike nostaa esiin yhteiskunnan rakenteissa olevia asunnottomuuden syitä ja vaatii asuntomarkkinoilta toimia syrjäytymisen ja asunnottomuuden torjumiseksi.

Turussa asunnottomien määrä on vähentynyt 49:llä vuodesta 2019 vuoteen 2020. Turun tavoitteena on kuitenkin puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 osana hallituksen asunnottomuuden yhteistyöohjelmaa, muistuttaa diakoniatyöntekijä Mikael Hagelberg tiedotteessa.

– Asunnottomuus keskittyy suuriin kaupunkeihin, joista Turussa on suhteellisesti toiseksi eniten asunnottomia. Viime vuonna Turussa oli 384 ihmistä vailla asuntoa.

Asunnottomien yötä on vietetty vuodesta 2002 lähtien YK:n kansainvälisenä köyhyyden ja syrjäytymisen poistamiseen keskittyvänä päivänä lokakuun 17. päivä.

Lisää teemasta ja tapahtumista voi lukea osoitteesta asunnottomienyo.fi.

