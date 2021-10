Varsinais-Suomen hyvinvointialueen valmisteluorganisaation hankejohtajat on valittu

Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentavan valmisteluorganisaation keskeisiin hankkeisiin on valittu hankejohtajat. Hankejohtajat valmistelevat hyvinvointialuetta sosiaali- ja terveysministeriön tiekartan mukaisesti. He myös ohjaavat hankkeisiin sisältyvien projektien työtä vähintään vuoden 2023 alkuun saakka, jolloin hyvinvointialueen on määrä aloittaa.

Arja Pesosen (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) vastuulla on hanke 1, hallinto, talous ja tukipalvelut.

Laura Saraman (Turun kaupunki) sekä Saija Stenbackan (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) yhteisvastuulla on hanke 2, johtaminen ja osaaminen.

Sirpa Rantasen (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) sekä Katariina Kauniskankaan (Turun kaupunki) yhteisellä vastuulla on hanke 3, palvelujen järjestäminen.

Jenni Kiviluodon (Turun kaupunki) ja Anneli Pahtan (Salon kaupunki) yhteisvastuulla on hanke 4, yhdyspinnat.

Johannes Holvitien (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri) vastuulla on hanke 5, ICT. Hankekokonaisuudessa tukee lisäksi Janne Mutanen (Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri).

Pelastustoimen koordinaatioon valittiin Mika Kontio (Alpe). Varalla on Mika Viljanen (Alpe).

Hankejohtajat raportoivat työssään toistaiseksi väliaikaisen valmistelutoimielimen puheenjohtajalle. Tehtävät täytettiin sisäisinä hakuina hyvinvointialueen muodostavista organisaatioista.

– Kiinnostus hyvinvointialueen valmisteluorganisaation hankkeiden johtamiseen oli hyvä ja saimme hienon määrän hakemuksia. Hankkeita vetämään haki yhteensä 37 henkilöä ja saimme lähes sata hakemusta projektipäälliköiksi, kertoo tiedotteessa Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) puheenjohtaja Matti Bergendahl.

Hankkeiden työ on käytännössä jaettu noin 30 eri projektiin. Projektipäälliköiden tehtäviin saatiin kaikkiaan 97 hakemusta. Projektipäälliköt on tarkoitus nimetä lokakuun aikana.

– Tavoitteenamme on, että pystymme etenemään nyt hyvin joustavasti ja joutuisasti. Nämä hankkeet niputtavat yhteen kymmeniä hyvinvointialuetta valmistelevia erittäin keskeisiä projekteja, joissa on runsaasti vastuullisia tehtäviä. Valitsemme lähiviikkoina lisää monen alan osaajia projekteihin, sanoo VATE:n varapuheenjohtaja Tuomas Heikkinen.

Hyvinvointialue on kunnista ja valtiosta erillinen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on alueellaan itsehallinto. Hyvinvointialueet perustetaan sote-uudistuksen myötä. Ne ovat vastuussa siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut.