Ari-Matti Ruuska

Pelloilla, tienposkissa ja navettojen takana makaavat romuautot ja muu jäte haluttaisiin usein saada pois, mutta prosessi on pitkä ja kallis. Kiire on, jos romuista on ympäristöhaittaa. Ei ole harvinaista, että moottoreista valuvat nesteet saastuttavat pohjavettä tai pintamaata. Arkistokuva.