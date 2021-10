Lounais-Suomen aluehallintovirasto (Avi) on antanut määräyksen pakollisista terveystarkastuksista ajalle Rauman telakalle. Määräykset astuvat voimaan keskiviikkona ja jatkuvat 2. toukokuuta 2022 saakka. Terveystarkastukset koskevat Rauma Marine Constructions Oy:n, sen tytäryhtiöiden ja sen alihankkijoiden työmailla oleskelevia. Avi myös määrää kaikki edellä mainitut osallistumaan kaupungin järjestämään pakolliseen terveystarkastukseen.

Avi totesi velvoitteet välttämättömiksi kuultuaan Satakunnan sairaanhoitopiiriä ja Rauman kaupunkia.

Avi kertoi tiistaina, että Turun telakalla ryhdytään järjestämään pakollisia terveystarkastuksia.

Rauman terveyspalvelut ja Rauma Marine Constructions tiedottivat keskiviikkona iltapäivällä, että telakan koronatilanne on rauhoittumassa.

Kuluvan viikon seulontanäytteistä oli ilmennyt keskiviikkoon mennessä neljä uutta tartuntaa. Tähän mennessä telakan alueella on 17. syyskuuta alkaen todettu yhteensä 213 koronatartuntaa.

Telakan työntekijöille tehtiin alkuviikon aikana yli 350 koronatestiä.

– Koronatilanne on Rauman telakalla paranemaan päin. 165 työntekijän eristys on päättynyt, eikä jatkotartuntoja telakan alueen ulkopuolelle ole juuri todettu. Telakalla on tehty koko koronaepidemian ajan hyvää työtä ja tehokkaita toimenpiteitä epidemian taltuttamiseksi. Aktiivinen yhteistyö ja selkeät toimintatavat ovat avainasemassa, johtava ylilääkäri Hannu Nordqvist kertoo tiedotteessa.

Kaikki telakan alueen työntekijät on testattu kertaalleen ja suurin osa kahdesti. Työntekijöiden satunnaistestausta jatketaan edelleen.

– Ensi viikolla noin 120 työntekijää testataan satunnaismenetelmällä. Sen jälkeen pohditaan, onko tarvetta tehdä vielä uusi kattava testauskierros. Tällä hetkellä telakan tartuntatilanne on kuitenkin maltillinen, Nordqvist sanoo.

Satakunnan sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri Raija Uusitalo-Seppälä toteaa, että huomioiden epidemian laajuus, on hieno tulos, että epidemia on jo lähes saatu taltutetuksi alle kuukaudessa.

– Olennaista on nyt pyrkiä edelleen vahvistamaan toimintatapoja, joilla tilanteen uusiutuminen voidaan estää. Tässä kattava näytteiden otto, jatkuva satunnaistestaus, turvallisten työtapojen korostaminen ja rokotekattavuuden parantaminen ovat avainasemassa. Pääosin nämä toimenpiteet olivatkin telakalla jo käytössä keväisen epidemian jälkeen. Kun epidemiatilanne työntekijöiden lähtömaassa, erityisesti Baltiassa, Ukrainassa ja Venäjällä, on vaikea, on mahdollista, että tartunta pääsee luikertelemaan työmaalle, sillä 72 tunnin testi ei välttämättä paljasta itämässä olevaa infektiota. Siksi satunnaistestausten jatkaminen on tärkeää, Uusitalo-Seppälä kertoo.