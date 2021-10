Åbo Akademi sai lähes kolme miljoonaa euroa käytettäväksi muun muassa kasvatustieteeseen

Åbo Akademi saa Svenska kulturfondenilta 2,7 miljoonaa euroa tutkimuksen ja opetuksen vahvistamiseksi.

Lahjoitus on osoitettu kolmelle koulutusalalle: humanistisiin tieteisiin, luonnontieteisiin sekä kasvatustieteeseen ja opettajankoulutukseen.

– Olemme kiitollisia ja hyvin iloisia Svenska kulturfondenin anteliaasta lahjoituksesta, joka mahdollistaa merkittäviä hankkeita paitsi kasvatustieteen, myös etiikan ja sanataiteen aloilla. Åbo Akademilla on tärkeä kulttuuritehtävä ruotsinkielisessä Suomessa, joten lahjoitus, joka hyödyttää opetusta ja tutkimusta Åbo Akademissa on pitkäaikainen panostus myös suomenruotsalaiseen sivistykseen. Tämä on meille suuri luottamuksen osoitus, toteaa Åbo Akademin rehtori Moira von Wright tiedotteessa.

– Opettajankoulutus on avainasemassa koko ruotsinkielisen koulutuspolun kehittämisessä. Åbo Akademin valitsemat hankkeet ovat myös lähellä Svenska kulturfondenin tarkoitusta ja ydintehtävää. Uskomme, että tällä panostuksella on merkittävä vaikutus pitkällä aikavälillä, sanoo puolestaan Svenska kulturfondenin toimitusjohtaja Sören Lillkung.

Lahjoitus on osa valtion vastinrahaohjelmaa, mikä tarkoittaa, että valtio myöntää tietyn summan jokaista yliopistojen saamaa yksityistä lahjoituseuroa kohden vuoteen 2022 kestävän kampanjan aikana.