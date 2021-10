Koronavirusta sairastavia potilaita on tehohoidossa Varsinais-Suomessa nyt enemmän kuin koko pandemian aikana tähän asti. Tehohoidetuista potilaista 90 prosenttia on ollut rokottamattomia.

Tiistaina kokoontunut Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä pitää tartuntatilannetta hyvin huolestuttavana. Etenkin sairaala- ja tehohoidon potilasmäärä on noussut kriittiselle tasolle.

Tyksin teho-osastolla on hoidettava kuusi ja vuodeosastoilla kahdeksan koronatautia sairastavaa potilasta. Jos potilasmäärä jatkaa kasvamista, odotettavissa on vaativien, tehohoitoa edellyttävien leikkausten siirtämistä.

– Aiemmin tällä viikolla seitsemän potilasta oli tämän pandemiasyksyn suurin koronapotilaiden määrä teho-osastollamme. Jos eristyshoitoa vaativien koronapotilaiden määrä kasvaa yli kahdeksan, joudumme rajoittamaan esimerkiksi sydän-, syöpä- ja neurokirurgisten potilaiden leikkauksia. Meillä on oltava leikkausten jälkeen teho-osastolla tilaa näille potilaille, lisäksi tarvitsemme tilaa äkillisesti vakavasti sairastuneille ja esimerkiksi monivammapotilaille, sairaalajohtaja Petri Virolainen kuvasi.

Tyksiin on odotettavissa potilaita myös Satakunnasta, sillä Porin Satasairaalan teho-osasto on täynnä. Rauman koronatilanne on Turun vastaavaa huonompi.

Tyksistä puolestaan siirrettiin jo yksi potilas Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin tehohoitoon.

– On huolestuttavaa, jos joudumme rajoittamaan rokotettujen potilaiden muiden vakavien tautien hoitoa rokottamattomien koronapotilaiden vuoksi.

Tehohoitoon joutuneista 90 prosenttia on rokottamattomia.

– Ylipäätään sairaalahoitoon joutuneista 81 prosenttia on rokottamattomia. Sen lisäksi 12 prosenttia sairaalahoitoon joutuneista on saanut vain yhden rokoteannoksen. Eli vaillinainen rokotussuoja on ollut kaikkiaan 93 prosentilla sairaalahoitoon joutuneista, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo.

Rokotteen ottamatta jättäminen on valtava riski ihmiselle. Rokottamaton sairastuu enemmin tai myöhemmin epidemian aikana ja seuraukset voivat olla hyvin vakavat.

Tartunta heijastuu aina myös muualle yhteiskuntaan.

– Rokotus ei koskaan ole pelkästään ihmisen oma asia. Siksi koronarokotus on kerta kaikkiaan otettava, ei siitä ole kahta kysymystä. Jokaisen on otettava se, Rintala lisää painokkaasti.

Vain riittävällä rokotuskattavuudella saadaan tauti pysäytettyä.

– Pelkona on, että emme saa epidemiaa sammutetuksi koko talven aikana, ja voimme joutua palaamaan rajoitusten aikaan. Olemme tällä hetkellä ikään kuin rokottamattomien panttivankeina, Rintala lisää.

Nenän ja suun suojan käyttö esimerkeiksi julkisessa liikenteessä on koronakoordinaatioryhmän mielestä edelleen välttämätöntä, koska Varsinais-Suomi on edelleen vahvasti koronaviruksen leviämisaluetta. Koronan ilmaantuvuus nousi jälleen edellisviikosta. Koronaa on todettu 148 tapausta Varsinais-Suomessa 100 000:a asukasta kohden kahden viikon aikana.

– Maskin käytöllä jokainen voi vaikuttaa helposti tarttuvan koronaviruksen leviämiseen, Rintala muistuttaa.

Kouluissa ja päiväkodeissa maskin käyttöä suositellaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen työntekijöille sekä 6. luokkalaisten ja sitä vanhempien oppilaille.

Maskinkäyttösuosituksia arvioidaan uudelleen, kun Varsinais-Suomen toisen annoksen rokotuskattavuus on riittävällä tasolla ja suojateho on muodostunut.