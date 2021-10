Kemiönsaarella elää harvinainen kallionsinisiipi – perhosen elinympäristö eristetään peuroilta

Kemiönsaaren Ansvedjassa aidataan noin puolen hehtaarin alue rauhoitetun päiväperhosen, kallionsinisiiven, elinympäristön turvaamiseksi. Jo aiemmin alueelta on poistettu vesakkoa ja oksia. Ely-keskus pyrkii aidoituksella estämään peuraeläinten liikkumisen alueella, jossa kasvaa peurojen suosimaa ja perhosen toukkien ravintokasvina toimivaa maksaruohoa.

Noin 2,5 senttimetrin mittainen perhonen esiintyy useimmiten kuivilla kalliokedoilla ja etelän tai lounaan suuntaisilla rinteillä. Perhonen laskee munansa maksaruohon lehdille ja toukka käyttää maksaruohoa isäntäkasvina.

– Peurat pitävät maksaruohosta ja sen seurauksena kalliosinisiipi on uhattu. Maksaruoho ei pysty kasvamaan varjossa, joten umpeen kasvaminen on toinen uhka kalliosinisiiville, sanoo Varsinais-Suomen Ely-keskuksen suunnittelija Charlotta Berlin tiedotteessa.

Viimeisten neljänkymmenen vuoden aikana kalliosinisiiven populaatio on Suomessa radikaalisesti laskenut. Suomessa havainnoidaan vain kymmenkunta kalliosinisiipeä vuodessa ja esiintymät ovat laskeneet huomattavasti. Kalliosinisiipi rauhoitettiin suomessa 1989 ja on yksi suomen neljästä rauhoitetusta sinisiivestä. Perhonen kuuluu kansainvälisiin vastuulajeihin ja perhosen elinympäristön tuhoaminen on kielletty.

– Haluamme että kalliosinisiipi löytyy myös tulevaisuudessa Pohjois-Euroopasta. Nämä käytännön toimenpiteet ovat pieni osa suuremmasta kokonaisuudesta biologisen monimuotoisuuden suojaamiseksi, täydentää Berlin.

Niin kuin perhosen nimi kertoo sen siipien yläpinnat ovat siniset ja alapinnat ovat vaaleampia. Perhonen on aktiivinen päivisin, mutta vain lyhyitä hetkiä. Aurinkoisen päivänä touko-kesäkuussa on pienellä onnella mahdollista nähdä lentävä kalliosinisiipi. Perhonen elää ainoastaan pari viikkoa. Kalliosinisiipi leviää ainoastaan lentämällä, mutta kykenee ainoastaan lyhyisiin siirtymisiin ja uusia populaatioita syntyy harvoin.

Maa-alueen, missä kallionsinisiipeä Kemiönsaarella esiintyy, omistaa Söderlångvikin kartano.

– On jännittävää, että kalliosinisiipi on löytynyt juuri täältä. Mielellämme olemme mukana tässä tärkeässä työssä ja toivomme, että perhosilla on toimenpiteiden jälkeen paremmat elinolosuhteet, sanoo Söderlångvikin kartanon metsävastaava Siv Vesterlund-Karlsson.