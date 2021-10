Iniön selällä 40 vuotta sitten uponneen rahtilaiva Beatrisin polttoainetankit tyhjennetään

Merivoimat käynnistää Iniön selällä 40 vuotta sitten uponneen rahtilaiva Beatrisin sukellustyöoperaation, jonka tavoitteena on tyhjentää hylyn polttoainetankit öljystä. Ympäristöministeriön koordinoimassa vesiensuojelun tehostamisohjelmassa tunnistetaan ja saneerataan Itämeren riskihylkyjä, joista on jo aiemmin saneerattu kolme.

Sukeltajille ja meriarkeologiasta kiinnostuneille tietoa keräävän Hylyt.net -sivuston mukaan Saksassa vuonna 1943 valmistettu moottorialus Beatris upposi myrskyssä ja ylikuormitetussa sepelilastissa vuonna 1981. Sukellusoperaatiossa polttoainesäiliöiden päälle kaatunut sepeli pumpataan aluksi pois, jotta säiliöön päästään porautumaan.

Noin kaksi viikkoa kestävä operaatio alkaa merellä torstaina ja varsinaisen työn arvioidaan käynnistyvän tämän viikon lopussa. Operaation tukialus on Merivoimien öljyntorjunta-alus Halli. Merivoimien sukeltajien ohella Rajavartiolaitos tukee operaatiota omilla sukeltajillaan.

Vesiensuojelun tehostamisohjelmassa selvitetään Suomen aluevesillä sijaitsevat hylyt, jotka saattavat lähitulevaisuudessa olla öljypäästöjen lähde. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) arvion mukaan Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä on yli tuhat vanhaa hylkyä, jotka ovat käyttäneet polttoaineenaan öljyä, tai joissa on ollut lastina öljyä tai muita vaarallisia aineita. Näistä arviolta pari kymmentä on korkean riskin hylkyjä eli ne ovat ruostumassa puhki tai sijaitsevat lähellä tärkeitä tai herkkiä luontokohteita.

Hankkeessa on saneerattu vuosina 2020-2021 ruoppaaja Veli Hangon edustalla sekä kuivalastialus Hanna-Marjut ja fregatti Fortuna Kihdin selällä. Lisäksi hankkeessa on järjestetty saneeraukseen liittyvää koulutusta sekä tehty tiedustelu- ja tutkimusmatkoja riskihylyille.

Saneerauksien jälkeen hylkyjen ympäristövaaran hallinnalle esitetään uutta toimintamallia, jossa otetaan huomioon yksityisen ja viranomaissektorin mahdollinen yhteistyö.

Sukellusoperaatiosta on tiedotettu myös muun muassa alueen pelastusviranomaisille. Operaatiossa on varauduttu mahdollisiin työnaikaisiin pieniin öljyvuotoihin. Halli-aluksella on mukana raskasta meripuomia ja imeytyspuomeja varmuuden vuoksi. Varsinais-Suomen pelastuslaitos asettaa torjunta-aluksensa valmiuteen paikan päälle operaation ajaksi.

Hylyt.net -sivustolla kerrotaan, että Beatrisin haaksirikossa menehtyi kaksi henkeä, joista toinen on tiettävästi edelleen kateissa. Toinen menehtyneistä oli aluksen kapteeni. Hylky on merkitty merikortteihin.

Saaristomerellä olevien hylkyjen öljynpoisto onnistui