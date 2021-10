Yli 85 prosenttia ottanut koronarokotteen Varsinais-Suomessa – epidemia-aalto ei kuitenkaan ota talttuakseen

Suomessa on todettu tänään 7. lokakuuta 689 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tartuntoja on todettu koko epidemian aikana 145 354 kappaletta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on todettu nyt yhteensä 15 275 tartuntaa. Maakunnan ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 154,2 viimeisten 14 vuorokauden ajalta. Luvussa on nousua sitä edeltäviin 14 vuorokauteen, jolloin se oli 132,18.

Rokotuskattavuus 12 vuotta täyttäneessä väestössä on ensimmäisen annoksen osalta 84,1 prosenttia ja toisen annoksen osalta 72,3 prosenttia. Varsinais-Suomen osalta vastaavat luvut ovat 85,1 prosenttia ja 71,3 prosenttia.

Koko maassa sairaalahoidossa on tällä hetkellä koronan takia 145 henkilöä, joista 33 on tehohoidossa.

Turussa on todettu noin viikon aikana (29.9.-7.10.) 238 uutta tartuntaa. Turussa on nyt yhteensä 8973 tautitapausta.

Kaarinassa on kaiken kaikkiaan 944 tartuntaa, joista 30 todettiin viimeisen viikon aikana. Raisiossa uusia tapauksia on 25 kokonaismäärän ollessa 846, kun taas Salossa vastaavat luvut ovat 21 ja 1336.

Loimaalla todettiin 14 uutta tartuntaa, kokonaismäärän ollessa nyt 205. Liedossa on yhteensä 449 tautitapausta, joista niin ikään 14 havaittiin vertailujakson aikana.

Laitilassa (226) kirjattiin yhdeksän uutta tartuntaa ja Paraisilla (189) kahdeksan uutta tapausta. Paimiossa on nyt 293 tartuntaa, joista seitsemän todettiin viimeisen viikon aikana. Kemiönsaaressa (106) on ilmennyt kuusi uutta tartuntaa.

Uudessakaupungissa (324), Naantalissa (323) ja Somerolla (92) kirjattiin kaikkialla viisi uutta tartuntaa. Pöytyällä (133) ja Maskussa (183) kirjattiin kolme uutta tautitapausta.

Ruskolla on todettu kaiken kaikkiaan 142 tartuntaa, joista kaksi on uusia viikon takaiseen verrattuna. Aurassa (76), Mynämäessä (93) sekä Oripäässä (36) todettiin kaikkialla yksi uusi koronavirustartunta.

Kustaviin (16), Marttilaan (29), Nousiaisiin (61), Koski TL:ään (37), Pyhärantaan (36), Sauvoon (57), Taivassaloon (30) tai Vehmaalle (41) ei kirjattu yhtäkään uutta tartuntaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti tiistaina, että koronatilanne vaikeutuu edelleen.

– Aalto jatkuu vaan eikä näy laskusuuntaa, tämä on huolestuttava ilmiö, vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoi.

THL ja ministeriö: Koronavirustartunnat kääntyneet nousuun erityisesti rokottamattomilla

