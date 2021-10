Yli 70 prosenttia varsinaissuomalaisista ottanut kaksi koronarokoteannosta – rokottamattomat kuormittavat terveydenhuoltoa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kirjannut Suomeen tänään 14. lokakuuta viikon ajalta 3 820 uutta koronavirustartuntaa. Maassa on todettu koko epidemian aikana 149 174 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa on todettu viikossa 311 uutta tartuntaa, mikä nostaa maakunnan kokonaistartuntamäärän 15 586 tautitapaukseen.

Suomen rokotuskattavuus on 12 vuotta täyttäneessä väestössä ensimmäisen annoksen osalta 84,5 prosenttia ja toisen annoksen osalta 74,5 prosenttia. Varsinais-Suomessa vastaavat luvut ovat 85,6 prosenttia ja 73,3 prosenttia.

THL ilmoitti eilen 13. lokakuuta Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluvuksi viimeisten 14 vuorokauden ajalta 140 tautitapausta 100 000 asukasta kohden. Sitä edeltävien 14 vuorokauden aikana luku oli 139,40.

Turussa on todettu viikon takaisesta 202 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä Turussa on ilmennyt 9 175 tartuntaa. Raisioon kirjattiin 17 uutta tartuntaa, ja yhteensä kaupunkiin on kirjattu 863 tartuntaa. Salossa on yhteensä 1 351 tartuntaa, joista 15 on todettu viikon aikana. Lietoon on kirjattu 13 uutta tartuntaa. Kunnassa on nyt yhteensä 462 tautitapausta. Myös Kaarinassa (957) on todettu 13 uutta koronavirustartuntaa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Paimiossa (305) on todettu 12 uutta tartuntaa, kun taas Loimaalla (213) todettiin kahdeksan uutta tartuntaa.

Viisi uutta tartuntaa todettiin Laitilassa (231) sekä Uudessakaupungissa (329). Pöytyällä (137) ja Ruskolla (146) todettiin kummassakin neljä uutta tartuntaa. Naantaliin (326) ja Somerolle (95) kirjattiin kolme uutta tautitapausta.

Auraan (77), Koski TL:ään (38), Marttilaan (30), Maskuun (184), Mynämäkeen (94) ja Nousiaisiin (62) kirjattiin kaikkialle yksi uusi tartunta.

Kustavissa (16), Kemiönsaaressa (106), Paraisilla (189), Oripäässä (36), Pyhärannassa (36), Sauvossa (57), Taivassalossa (30) ja Vehmaalla (41) ei todettu yhtäkään tartuntaa kuluneen viikon aikana.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä koronaviruksen takia koko maassa 187 potilasta. Heistä tehohoidossa on 36 henkilöä. Viikko sitten sairaalassa oli 145 henkeä, joista 33 oli tehohoidossa. Koronavirukseen on kuollut Suomessa koko epidemian aikana 1 108 ihmistä.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä kertoi tiistaina, että koronan takia tehohoidossa olevia potilaita on Varsinais-Suomessa tällä hetkellä enemmän kuin koskaan pandemian aikana. Tehohoidetuista potilaista 90 prosenttia on ollut rokottamattomia. Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala vaati kaikkia ottamaan rokotteen.

Lue myös: Tyksin sairaala- ja tehohoidon potilasmäärä nousi kriittiselle tasolle – tehohoidetuista 90 prosenttia rokottamattomia

Tästä pääset THL:n koronakarttaan:

Tästä näkyy Suomen tilanne tiivistetysti:

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Koronarokotukset Suomesta ja maailmalta: