Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) valtakunnallisen Kouluterveyskyselyn tulosten mukaan suuri osa turkulaisista lapsista ja nuorista on tyytyväisiä elämäänsä sekä pitää koulunkäynnistä. Turussa huolenaiheiksi nousevat kyselyn pohjalta samat teemat kuin valtakunnallisellakin tasolla: yksinäisyys, ahdistuneisuus ja seksuaalisen häirinnän lisääntyminen. Kyselyn tuloksissa näkyvät hyvinvoinnin eriarvoisuuden vahvistuminen ja sukupuolten väliset hyvinvointierot.

Mielialaan liittyvät ongelmat ja ahdistuneisuus ovat kasvaneet koko maassa, etenkin tyttöjen keskuudessa. Turussa huolestuttavin tilanne on 8.–9.-luokkalaisten tyttöjen keskuudessa. Heistä kohtalaista tai vakavaa ahdistuneisuutta kokee liki 35 prosenttia. Kasvua edellisvuodesta on tapahtunut 14 prosenttiyksikköä.

– Olemme pyrkineet vastaamaan nuorten tuen ja hoidon tarpeeseen, ja olemme saaneetkin lisää henkilöstöä oppilashuoltoon. Koulujen ja oppilaitosten psykiatriset sairaanhoitajat ovat olleet tärkeä lisävoimavara, sanoo tiedotteessa Turun perhe- ja sosiaalipalvelujen palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen.

Kurosen mukaan edelleen tarvitaan lisäksi ehkäisevän mielenterveystyön työkaluja sekä niihin liittyvää koulutusta.

Myös yksinäisyyden kokemus on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi keskusteluyhteys vanhempiin on heikkenemässä erityisesti tyttöjen osalta. Sen sijaan pojista noin puolella on edelleen hyvä keskusteluyhteys vanhempiensa kanssa.

Seksuaalinen häirintä on lisääntynyt merkittävästi edellisvuoteen verrattuna. Nuorista tytöistä ahdistelua on kohdannut yläkouluikäisistä 54 prosenttia, lukiolaisista 50 prosenttia ja ammattikoulun opiskelijoista 51 prosenttia. Pojat kokevat häirintää vähemmän, mutta heidänkin kohdallaan ahdistelu on lisääntynyt.

Koulua useammin seksuaalista häirintää tapahtuu verkossa tai julkisissa tiloissa.

Koulukiusaaminen ja fyysisen uhan kokemukset ovat hiukan vähentyneet yläkoulussa ja toisella asteella. Kuitenkin 4.–5. luokkalaiset kokevat hieman aiempaa enemmän niin fyysistä uhkaa kuin kiusaamista.

Turussa yhä useampi lapsi ja nuori kokee, että opettaja on kiinnostunut oppilaiden kuulumisista ja että koulussa on mahdollisuus keskustella aikuisen kanssa mieltä painavista asioista. Nuoret kokevat myös, että opettajat rohkaisevat entistä enemmän mielipiteen ilmaisuun oppitunnilla.

80 prosenttia alakoululaisista, 61 prosenttia yläkoululaisista, 67 prosenttia lukiolaisista sekä 72 prosenttia ammatillisen oppilaitoksen opiskelijoista pitää koulunkäynnistä.

– Onnistuimme myös etäopetusjaksoilla varsin hyvin tavoittamaan oppilaat niin opetuksen kuin oppilashuollonkin taholta. Siitä huolimatta lähiopetuksen arvostus ja merkitys kasvoivat korona-aikana, koska lähiopetus ei enää ollutkaan mikään itsestäänselvyys, kertoo kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen.

Yläkoululais- ja lukiolaispojat kokevat saaneensa etäopetuksessa hyvin apua koulunkäyntiin, kun taas lukiolaistytöt toivoisivat saavansa enemmän apua. Myös vaikeudet koulunkäynnissä ovat lisääntyneet erityisesti tytöillä yläkoulussa ja toisella asteella vuoteen 2019 verrattuna.

Myös harrastamisen ja päihteidenkäytön vähentymisen osalta kuuluu hyviä uutisia. Koronasuluista huolimatta harrastaminen on lähes yhtä yleistä kuin vuonna 2019. Nuorista yli 90 prosenttia ja alakoululaisista hieman alle 90 prosenttia harrastaa jotakin viikoittain.

Humalahakuinen juominen on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä, ja Turussa se on muuta maata hiukan matalammalla tasolla. Myös kannabiskokeilut ovat laskeneet hieman edellisvuodesta niin koko maassa kuin Turussa.

Nuorten päivittäinen tupakointi on laskenut kaikissa ikäryhmissä yläkoululaisia lukuun ottamatta. Alakoululaisten nikotiinikokeilut ovat laskussa. Myös rahapelien pelaaminen on vähentynyt.

Turussa Kouluterveyskyselyyn vastasi keväällä 2021 yhteensä 7 776 lasta ja nuorta. Valtakunnallisesti kyselyyn vastasi 264 878 henkilöä.

Vastauksia kerättiin peruskoulun 4.–5.- ja 8.–9. -luokkalaisilta sekä lukion ja ammattilaisten oppilaitosten 1.–2. vuoden opiskelijoilta.