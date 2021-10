Rauman telakalla todettu nyt yhteensä 194 koronatartuntaa – testauksia jatketaan taas ensi viikolla

Rauman telakan koronaryppääseen liittyvät testaukset jatkuvat. Tällä viikolla on testattu noin 430 telakalla työskentelevää henkilöä. Tartuntoja on todettu 17. syyskuuta alkaen yhteensä 194 ihmisellä. Testejä on tähän mennessä tehty yli tuhat.

Yhden alihankkijayrityksen yhteyshenkilöitä ei ole tavoitettu tartunnanjäljityksessä, minkä vuoksi Rauma Marine Constructions evää yritykseltä toistaiseksi pääsyn telakka-alueelle. Viranomaiset asettavat kaikki kyseisen yrityksen työntekijät karanteeniin.

Testauksia jatketaan varotoimenpiteenä ensi viikon maanantaina ja tiistaina. Silloin testataan ne laivan parissa työskentelevät henkilöt, jotka eivät ole eristyksessä tai karanteenissa. Karanteenista vapautumassa olevat testataan karanteenin toiseksi viimeisenä päivänä uudelleen, ja töihin voi palata negatiivisen testituloksen myötä.

– Tartuntarypäs pystyttiin havaitsemaan satunnaistestauksissamme jo varhaisessa vaiheessa, minkä myötä olemme pystyneet reagoimaan nopeasti pääosin hyvässä yhteistyössä verkostoyrityksien ja terveysviranomaisten kanssa. Olemme valmiita teettämään laajennettuja testauksia niin kauan kuin tarve vaatii, sanoo tiedotteessa Rauma Marine Constructionsin toimitusjohtaja Jyrki Heinimaa.

Merkittävä osa tartunnan saaneista on ollut rokottamattomia. Siksi telakalla aiotaan jatkaa matalan kynnyksen rokotustilaisuuksien järjestämistä yhdessä terveysviranomaisten kanssa.

Yhtiö esittää viranomaisille toiveen, että koronapassi saataisiin käyttöön mahdollisimman pian.

– Nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista rokotusten vaatimista, joten toivoisimme viranomaisilta nyt nopeita ratkaisuja vaikeassa tilanteessa. Erittäin tiukoista turvatoimista huolimatta korona pääsi jälleen nostamaan päätään, ja samanlaisten ongelmien kanssa ovat painiskelleet myös valitettavan monet muut toimijat. Yksi vaihtoehto parantaa terveysturvallisuutta merkittävästi on koronapassi, joka pystyttäisiin tarkistamaan jokaiselta töihin tulijalta. Toivommekin, että viranomaiset pystyisivät edistämään passin käyttöönottoa mahdollisimman nopeasti, Heinimaa vetoaa.