Autoilija ajoi ulos tieltä Liedossa – paikalle hälytetty myös lääkärihelikopteri

Liedossa Hämeen Härkätien varrella on tapahtunut liikenneonnettomuus. Henkilöauto on ajanut ulos tieltä ja tie on katkaistu onnettomuuspaikan kohdalta. Paikalla on useita pelastuslaitoksen yksiköitä, poliisi sekä lääkärihelikopteri.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta noin kello kymmentä yli neljä keskiviikkona iltapäivällä.

Juttu päivittyy.