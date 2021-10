Tehostetun palveluasumisen yksikkö Katajakodin ryhmäkoti Puolukassa on todettu koronatartunta, tiedottaa Someron kaupunki. Kaikki altistuneet on kartoitettu. Suosituksena on, että ryhmäkoti Puolukassa vierailuja vältetään 18. lokakuuta asti.

Terveydenhuoltoviranomaiset seuraavat tiiviisti Katajakodin tilannetta ja kaupunki tiedottaa, jos tilanteeseen tulee muutoksia.